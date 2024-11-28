Новости часа: более 60 ангиографов применяется в московских больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 ангиографов применяется в московских больницах, сообщил Сергей Собянин.

В Покровском-Стрешневе построят дом по программе реновации, сообщил комитет по архитектуре и градостроительству Москвы.

Кинопарк "Москино" подготовил большую программу для встречи зимы, сообщил департамент культуры.

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