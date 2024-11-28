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Новости

Новости

28 ноября, 16:00

Новости

Новости часа: более 60 ангиографов применяется в московских больницах

Новости часа: более 60 ангиографов применяется в московских больницах

Сергей Собянин рассказал о мероприятиях проекта "Город героев Москва"

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин ответит на вопросы о развитии города в прямом эфире 4 декабря

Новости часа: Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Новости часа: около 20 тыс операций и исследований провели на новых ангиографах

Сергей Собянин: новая эстакада в ТиНАО снизит загруженность нескольких трасс

Собянин: около 20 тыс операций и исследований провели на новых ангиографах

Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 ангиографов применяется в московских больницах, сообщил Сергей Собянин.

В Покровском-Стрешневе построят дом по программе реновации, сообщил комитет по архитектуре и градостроительству Москвы.

Кинопарк "Москино" подготовил большую программу для встречи зимы, сообщил департамент культуры.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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