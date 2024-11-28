Сергей Собянин рассказал о мероприятиях проекта "Город героев Москва"

Молодежный проект "Город героев Москва" проведет мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. Он отмечается ежегодно 9 декабря.

Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, цикл начнется с финала турнира исторической игры. В него вышли 3 лучшие команды московских вузов из 36. Кроме того, с 2 по 9 декабря молодых москвичей приглашают написать исторический диктант о Битве за Москву.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.