28 ноября, 15:30Новости
Сергей Собянин рассказал о мероприятиях проекта "Город героев Москва"
Молодежный проект "Город героев Москва" проведет мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. Он отмечается ежегодно 9 декабря.
Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, цикл начнется с финала турнира исторической игры. В него вышли 3 лучшие команды московских вузов из 36. Кроме того, с 2 по 9 декабря молодых москвичей приглашают написать исторический диктант о Битве за Москву.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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