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Новости

28 ноября, 15:30

Новости

Сергей Собянин рассказал о мероприятиях проекта "Город героев Москва"

Сергей Собянин рассказал о мероприятиях проекта "Город героев Москва"

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин ответит на вопросы о развитии города в прямом эфире 4 декабря

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Собянин рассказал о развитии центров женского здоровья в Москве

Молодежный проект "Город героев Москва" проведет мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. Он отмечается ежегодно 9 декабря.

Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, цикл начнется с финала турнира исторической игры. В него вышли 3 лучшие команды московских вузов из 36. Кроме того, с 2 по 9 декабря молодых москвичей приглашают написать исторический диктант о Битве за Москву.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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