Сергей Собянин: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что сервис оказывает весь спектр услуг для технологических компаний. Он поможет быстрее создавать и внедрять научные разработки в реальный сектор экономики. Сервис позволяет подобрать партнеров на любом этапе создания продукта: найти разработчика, провести необходимые испытания, организовать опытное или серийное производство.

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