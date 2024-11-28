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28 ноября, 14:15

Новости

Сергей Собянин: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин ответит на вопросы о развитии города в прямом эфире 4 декабря

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Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 4 декабря

Уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что сервис оказывает весь спектр услуг для технологических компаний. Он поможет быстрее создавать и внедрять научные разработки в реальный сектор экономики. Сервис позволяет подобрать партнеров на любом этапе создания продукта: найти разработчика, провести необходимые испытания, организовать опытное или серийное производство.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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