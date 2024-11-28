Новости часа: около 20 тыс операций и исследований провели на новых ангиографах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 20 тысяч операций и диагностик провели с помощью новых ангиографов с начала года, сообщил Сергей Собянин.

Рацион и сервировку блюд обновили во взрослых больницах Москвы, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

До конца ноября в столице выпадет еще 1–2 сантиметра снега, сообщили синоптики.

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