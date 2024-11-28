Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 11:45

Новости

Новости часа: около 20 тыс операций и исследований провели на новых ангиографах

Новости часа: около 20 тыс операций и исследований провели на новых ангиографах

Сергей Собянин: новая эстакада в ТиНАО снизит загруженность нескольких трасс

Собянин: около 20 тыс операций и исследований провели на новых ангиографах

Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Собянин рассказал о развитии центров женского здоровья в Москве

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 4 декабря

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 ноября

Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 20 тысяч операций и диагностик провели с помощью новых ангиографов с начала года, сообщил Сергей Собянин.

Рацион и сервировку блюд обновили во взрослых больницах Москвы, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

До конца ноября в столице выпадет еще 1–2 сантиметра снега, сообщили синоптики.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородобществопогодавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика