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28 ноября, 23:45

Новости

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024–2026 годы

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024–2026 годы

Новости часа: оборот модного бизнеса Москвы превышает 150 млрд рублей в год

Новости часа: незаконный шиномонтаж демонтировали в Кузьминках

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги комплексного благоустройства ЮАО

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Новости часа: регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить в столице зимой

Новости часа: Собянин рассказал о количестве новостроек по реновации в столице

Сергей Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Более 200 безбилетных пассажиров выявили в ходе проверок в наземном транспорте на востоке Москвы, сообщает столичный Дептранс.

Строящееся пятиэтажное здание учебного корпуса на улице Салтыковская на востоке Москвы готово на 30%, сообщает столичный Депстрой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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