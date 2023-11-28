Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024–2026 годы

Сергей Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Более 200 безбилетных пассажиров выявили в ходе проверок в наземном транспорте на востоке Москвы, сообщает столичный Дептранс.

Строящееся пятиэтажное здание учебного корпуса на улице Салтыковская на востоке Москвы готово на 30%, сообщает столичный Депстрой.

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