Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Почти 600 миллиардов рублей планируют выделить на реализацию госпрограммы "Столичное здравоохранение" в следующем году. Закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подписал Сергей Собянин. Ожидается, что доходы фонда в следующем году составят 454 миллиардов рублей.

Ежедневный поток автомобилей на Московском скоростном диаметре превысил 420 тысяч. Водители уже экономят время. Скоро станут доступны новые участки трассы. Сейчас на южном направлении строят еще один.

Нынешние осадки синоптики уже назвали самыми сильными ноябрьскими снегопадами за последние 11 лет. Несколько дней подряд столицу одна за другой накрывают волны циклона. При этом начало декабря, по прогнозам, будет скорее напоминать январь – в Москве ожидается похолодание.

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