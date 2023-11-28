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Новости

28 ноября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги комплексного благоустройства ЮАО

Новости часа: 117 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Новости часа: регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить в столице зимой

Новости часа: Собянин рассказал о количестве новостроек по реновации в столице

Новости часа: Широкую улицу благоустроили в Москве

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин сообщил о завершении сезона благоустройства столичных округов в 2023 году

Почти 600 миллиардов рублей планируют выделить на реализацию госпрограммы "Столичное здравоохранение" в следующем году. Закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подписал Сергей Собянин. Ожидается, что доходы фонда в следующем году составят 454 миллиардов рублей.

Ежедневный поток автомобилей на Московском скоростном диаметре превысил 420 тысяч. Водители уже экономят время. Скоро станут доступны новые участки трассы. Сейчас на южном направлении строят еще один.

Нынешние осадки синоптики уже назвали самыми сильными ноябрьскими снегопадами за последние 11 лет. Несколько дней подряд столицу одна за другой накрывают волны циклона. При этом начало декабря, по прогнозам, будет скорее напоминать январь – в Москве ожидается похолодание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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