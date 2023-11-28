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28 ноября, 19:15

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Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год

Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год

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Почти 600 млрд руб планируют выделить на реализацию госпрограммы "Столичное здравоохранение" в 2024 году. Закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов подписал Сергей Собянин.

Доходы фонда в 2024 году могут составить 454 миллиардов рублей. Основная статья расходов – финансовое обеспечение базовой программы ОМС. На это приходится более 90% затрат. Еще часть средств запланирована на медицинскую помощь москвичам в других субъектах Российской Федерации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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