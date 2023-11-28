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Новости

28 ноября, 13:45

Город

Новости часа: Собянин рассказал о количестве новостроек по реновации в столице

Новости часа: Собянин рассказал о количестве новостроек по реновации в столице

Новости часа: Широкую улицу благоустроили в Москве

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин сообщил о завершении сезона благоустройства столичных округов в 2023 году

Новости часа: пять московских набережных обновили в рамках благоустройства

Собянин: зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря

Новости часа: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин рассказал, как преобразились скверы и набережные на юге Москвы

Собянин: более 117 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Известно, что 280 новых домов во всех административных округах построили по программе реновации. Почти 150 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир с начала программы реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

12 тысяч сотрудников инженерных компаний задействовали в круглосуточной уборке снега в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Обновленные аудиогиды на шести языках появились в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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