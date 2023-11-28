Новости часа: Собянин рассказал о количестве новостроек по реновации в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Известно, что 280 новых домов во всех административных округах построили по программе реновации. Почти 150 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир с начала программы реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

12 тысяч сотрудников инженерных компаний задействовали в круглосуточной уборке снега в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Обновленные аудиогиды на шести языках появились в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.