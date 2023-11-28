28 ноября, 11:30Новости
Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве повсеместно ведутся работы по уборке снега, сообщил комплекс горхозяйства.
Все машины скорой помощи в столице к началу 2024 года оснастят дефибрилляторами-мониторами. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.