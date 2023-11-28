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Новости

28 ноября, 11:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин рассказал, как преобразились скверы и набережные на юге Москвы

Собянин: более 117 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: каток на ВДНХ будет проводить зарядки с 28 ноября

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу между Волгоградским и Рязанским проспектами

Новости часа: Собянин поздравил Машкова с 60-летием

Новости часа: снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов

Новости часа: Собянин принял решение привлечь еще 10 тыс коммунальщиков для уборки снега

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве повсеместно ведутся работы по уборке снега, сообщил комплекс горхозяйства.

Все машины скорой помощи в столице к началу 2024 года оснастят дефибрилляторами-мониторами. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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