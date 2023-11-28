Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве повсеместно ведутся работы по уборке снега, сообщил комплекс горхозяйства.

Все машины скорой помощи в столице к началу 2024 года оснастят дефибрилляторами-мониторами. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.