Сергей Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине. Здание построили еще в 1966 году. В последние годы в нем размещался филиал консультативно-диагностического центра № 6. Медицинскую помощь там получают более 50 тысяч москвичей.

Специалисты сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, лифты и систему вентиляции. Реконструкция позволила выделить новые помещения под кабинеты физиотерапии, массажа и ЛФК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.