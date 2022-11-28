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Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине

Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине

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Сергей Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине. Здание построили еще в 1966 году. В последние годы в нем размещался филиал консультативно-диагностического центра № 6. Медицинскую помощь там получают более 50 тысяч москвичей.

Специалисты сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, лифты и систему вентиляции. Реконструкция позволила выделить новые помещения под кабинеты физиотерапии, массажа и ЛФК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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