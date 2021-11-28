Сергей Собянин поздравил всех москвичек с Днем матери

С Днем матери поздравил всех москвичек Сергей Собянин. Об этом мэр написал на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник пожелал всем мамам и бабушкам здоровья, счастья и душевного тепла. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.