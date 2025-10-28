Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: кластер видеоигр и анимации позволит создавать продукт любой сложности

Собянин: кластер видеоигр и анимации позволит создавать продукт любой сложности

Собянин: в Москве открыт новый завод префаб-конструкций для программы реновации

Собянин: за пять лет в Москве обновлено и построено более 340 зданий поликлиник

Собянин: еще один БПЛА уничтожен на подлете к Москве

Собянин: два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Собянин: на Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

Собянин: еще три поликлиники открылись в Москве после реконструкции

Сергей Собянин: парковка на улицах Москвы 3 и 4 ноября будет бесплатной

Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Собянин сообщил о сбитии 35 БПЛА за ночь на подлете к Москве

Международный день анимации отмечается 28 октября. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX, скоро откроется Московский кластер видеоигр и анимации, который позволит создавать продукты любой сложности и увеличивать объем производства.

Для него уже отбирают резидентов, которые специализируются на создании продуктов для детей и взрослых. На базе кластера планируются образовательные и экспортные программы поддержки, а также профильные мероприятия с участием иностранных анимационных компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика