Собянин: кластер видеоигр и анимации позволит создавать продукт любой сложности

Международный день анимации отмечается 28 октября. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX, скоро откроется Московский кластер видеоигр и анимации, который позволит создавать продукты любой сложности и увеличивать объем производства.

Для него уже отбирают резидентов, которые специализируются на создании продуктов для детей и взрослых. На базе кластера планируются образовательные и экспортные программы поддержки, а также профильные мероприятия с участием иностранных анимационных компаний.

