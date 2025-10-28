Собянин: в Москве открыт новый завод префаб-конструкций для программы реновации

Новый завод по изготовлению префаб-конструкций начал работу на Белокаменном шоссе. Он выпускает материалы для программы реновации, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, префаб-конструкции удобны при возведении домов – на строительной площадке их нужно просто установить. Технология сокращает время работ на 30–50%. При этом качество сооружений повышается – срок эксплуатации таких домов превышает 100 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.