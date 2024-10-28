Новости часа: шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции, рассказал Сергей Собянин.

Дептранс Москвы и РЖД согласовали проект развития Центрального транспортного узла, указала пресс-служба столичного департамента.

Станция "Потапово" и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро, уточнили в Дептрансе.

