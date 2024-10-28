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28 октября, 22:30

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Новости часа: шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции

Новости часа: шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Новости часа: число участников спортивных проектов Москвы до 2030 года увеличится вдвое

Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

Сергей Собянин: московскому водопроводу исполнилось 220 лет

Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции, рассказал Сергей Собянин.

Дептранс Москвы и РЖД согласовали проект развития Центрального транспортного узла, указала пресс-служба столичного департамента.

Станция "Потапово" и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро, уточнили в Дептрансе.

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