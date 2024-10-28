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28 октября, 22:00

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Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

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Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

Сергей Собянин: московскому водопроводу исполнилось 220 лет

Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

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Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник. 29 поликлиник, вошедших в этап модернизации, уже готовы.

Более 10 школ и детских садов построят на территории бывшей промзоны Люблино, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Более 160 электробусных маршрутов работают в Москве, указал заммэра Максим Ликсутов.

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