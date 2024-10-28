Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник. 29 поликлиник, вошедших в этап модернизации, уже готовы.

Более 10 школ и детских садов построят на территории бывшей промзоны Люблино, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Более 160 электробусных маршрутов работают в Москве, указал заммэра Максим Ликсутов.

