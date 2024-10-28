28 октября, 21:00Новости
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября
Реконструкция еще 5 поликлиник завершилась в Москве, а одну построили с нуля, заявил Сергей Собянин.
Новое медицинское учреждение в Филимонковском районе города будет принимать как взрослых, так как и детей. Пять амбулаторий были модернизированы по новому московскому стандарту,
К ближайшим выходным, 2 и 3 ноября, синоптики обещают в столице снег с дождем. По прогнозу, температура будет постепенно снижаться всю неделю и к пятнице опустится до 0.
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