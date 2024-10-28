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Новости

28 октября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Новости часа: число участников спортивных проектов Москвы до 2030 года увеличится вдвое

Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

Сергей Собянин: московскому водопроводу исполнилось 220 лет

Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Реконструкция еще 5 поликлиник завершилась в Москве, а одну построили с нуля, заявил Сергей Собянин.

Новое медицинское учреждение в Филимонковском районе города будет принимать как взрослых, так как и детей. Пять амбулаторий были модернизированы по новому московскому стандарту,

К ближайшим выходным, 2 и 3 ноября, синоптики обещают в столице снег с дождем. По прогнозу, температура будет постепенно снижаться всю неделю и к пятнице опустится до 0.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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