Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Реконструкция еще 5 поликлиник завершилась в Москве, а одну построили с нуля, заявил Сергей Собянин.

Новое медицинское учреждение в Филимонковском районе города будет принимать как взрослых, так как и детей. Пять амбулаторий были модернизированы по новому московскому стандарту,

К ближайшим выходным, 2 и 3 ноября, синоптики обещают в столице снег с дождем. По прогнозу, температура будет постепенно снижаться всю неделю и к пятнице опустится до 0.

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