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28 октября, 22:15

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Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

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Шесть детских и взрослых поликлиник открыли 28 октября в столице. Пять амбулаторий были модернизированы по новому московскому стандарту, еще одну построили с нуля в Филимонковском районе. В ней будут принимать и детей, и взрослых. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Здание детской поликлиники на улице Академика Миллионщикова почти полностью перестроили. Там обустроили безбарьерную среду, понятную навигацию и наладили логистику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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