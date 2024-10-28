Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Шесть детских и взрослых поликлиник открыли 28 октября в столице. Пять амбулаторий были модернизированы по новому московскому стандарту, еще одну построили с нуля в Филимонковском районе. В ней будут принимать и детей, и взрослых. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Здание детской поликлиники на улице Академика Миллионщикова почти полностью перестроили. Там обустроили безбарьерную среду, понятную навигацию и наладили логистику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.