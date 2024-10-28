Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 14:45

Новости

Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Сергей Собянин: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Собянин: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Собянин: в ТиНАО появятся две значимые для столицы дороги

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Число зарегистрированных автомобилей в Москве и области вырастет почти до 9 миллионов к 2025 году, проинформировали в Дептрансе.

Титановые импланты начнут производить в ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Читайте также
мэр МосквыобразованиетранспортэкономикавидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика