28 октября, 14:45Новости
Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Число зарегистрированных автомобилей в Москве и области вырастет почти до 9 миллионов к 2025 году, проинформировали в Дептрансе.
Титановые импланты начнут производить в ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.