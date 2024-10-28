Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 132 столичных школьника стали победителями и призерами конкурса "Большая перемена". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станция "Потапово" и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро, сообщили в Дептрансе.

Более 2 тысяч мест появилось в частных школах и детсадах столицы по льготной программе, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.