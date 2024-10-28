Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 12:45

Новости

Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Сергей Собянин: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Собянин: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Собянин: в ТиНАО появятся две значимые для столицы дороги

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 октября

Транспортный налог для электромобилей в Москве не планируется вводить в 2025 году

Собянин рассказал о двух значимых дорогах в ТиНАО

Пассажиры совершили более 1 млн поездок по Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 132 столичных школьника стали победителями и призерами конкурса "Большая перемена". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станция "Потапово" и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро, сообщили в Дептрансе.

Более 2 тысяч мест появилось в частных школах и детсадах столицы по льготной программе, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществотранспортметрогородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика