28 октября, 12:45Новости
Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 132 столичных школьника стали победителями и призерами конкурса "Большая перемена". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Станция "Потапово" и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро, сообщили в Дептрансе.
Более 2 тысяч мест появилось в частных школах и детсадах столицы по льготной программе, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.