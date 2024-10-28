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Новости

28 октября, 11:45

Новости

Новости часа: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Новости часа: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Сергей Собянин: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Собянин: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Собянин: в ТиНАО появятся две значимые для столицы дороги

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 октября

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Нулевой транспортный налог на электромобили будет продлен в Москве в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вклад креативных индустрий в экономику столицы увеличился на 35% за два года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство у причалов Кутузовский и Сити-Багратион провели в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, снег с дождем придет в столицу в четверг, 31 октября.

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