Новости часа: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вклад креативных индустрий в экономику столицы увеличился на 35% за два года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство у причалов Кутузовский и Сити-Багратион провели в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, снег с дождем придет в столицу в четверг, 31 октября.