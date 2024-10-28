28 октября, 11:45Новости
Новости часа: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вклад креативных индустрий в экономику столицы увеличился на 35% за два года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Благоустройство у причалов Кутузовский и Сити-Багратион провели в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По данным синоптиков, снег с дождем придет в столицу в четверг, 31 октября.