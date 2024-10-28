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28 октября, 07:45

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Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

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Сегодня спортом занимается каждый второй москвич. О том, что доступный, массовый спорт становится визитной карточкой столицы благодаря созданию инфраструктуры, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в задачах стратегии развития спорта на ближайшие годы – реконструкция стадионов, которым требуется серьезное обновление. Например, в "Лужниках" второе дыхание обретет Дворец спорта, который станет родным домом для хоккейного "Спартака". Крупный спортивный кластер появится в Крылатском. В спорткомплексе "Олимпийский" после реконструкции откроется аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы.

Полным ходом идет и строительство новых объектов. В ближайшие 5 лет их появится порядка 500. Помимо этого, в Москве обновляется вся спортивная инфраструктура. Для любителей активного образа жизни открываются новые физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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