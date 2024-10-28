Собянин: в ТиНАО появятся две значимые для столицы дороги

В ТиНАО появятся сразу две значимые для Москвы дороги. Об этом рассказал Сергей Собянин с своем телеграм-канале.

По словам мэра, первая – это участок новой магистрали, которая свяжет Мамыри и Шарапово. Она будет длиной 10 километров и пройдет от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040. Можно будет добираться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе.

Второй проект – это участок будущей магистрали Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе. Он свяжет территорию между поселком Марьино и Калужским шоссе. С появлением этой дороги появится еще один альтернативный маршрут с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро "Кедровая" Троицкой линии. Мэр отметил, что обе магистрали уже на стадии разработки проектов планировки территорий для строительства.

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