Собянин заявил о строительстве детских садов и школ на месте бывшего завода "МиГ"

Город заключил контракт с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Так, на участке площадью более 60 гектаров построят новые дома по программе реновации, детские сады и школы. В итоге будет создано около 25 тысяч новых рабочих мест.

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве до утра воскресенья. Дептранс советует водителям, которые еще не успели поменять на автомобилях резину, пересесть на общественный транспорт.

В ночь на воскресенье над Москвой появится кровавая Луна. Необычный эффект даст частичное затмение. Как рассказали ученые, тень Земли закроет до 6% поверхности естественного спутника. Это явление будет видно практически из любой точки нашей планеты. Однако москвичи, скорее всего, наблюдать его не смогут из-за погоды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.