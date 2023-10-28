Собянин: анимация – один из драйверов развития креативной индустрии Москвы

Анимация стала претендентом на звание одного из драйверов развития креативной индустрии Москвы. Как рассказал Сергей Собянин, свыше 75% студий страны зарегистрированы именно в столице. Только за последние три года их выручка составила 57 миллиардов рублей.

Как подчеркнул мэр, город, в свою очередь, активно поддерживает индустрию. Так, например, киностудия "Союзмульфильм" и Телецентр "Останкино" получили статусы "Технопарков". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.