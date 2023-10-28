Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Территорию завода "МиГ" в Беговом районе ждет масштабная реорганизация. Как рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин, город заключил контракт с инвестором. Это будет один из самых крупных проектов комплексного развития территорий. Так, на участке площадью более 60 гектаров неподалеку от метро "Динамо" построят новые дома, в том числе, по программе реновации. Кроме того, возведут детские сады, школы, поликлинику, спорткомплекс, офисы и магазины.

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