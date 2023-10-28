Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 12:15

Новости

Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Москвичи старшего поколения стали чаще получать городские услуги в онлайн-формате

Сергей Собянин: машинист БКЛ Павел Ткач стал лучшим в России

Новости часа: в ТиНАО обустроили новые места для прогулок и активного отдыха

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку щебня

Новости часа: с начала года по программе реновации построено 49 домов

Собянин принял решение о заключении офсетного контракта с Карелией

Новости часа: с начала года по программе реновации построено 49 домов

Территорию завода "МиГ" в Беговом районе ждет масштабная реорганизация. Как рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин, город заключил контракт с инвестором. Это будет один из самых крупных проектов комплексного развития территорий. Так, на участке площадью более 60 гектаров неподалеку от метро "Динамо" построят новые дома, в том числе, по программе реновации. Кроме того, возведут детские сады, школы, поликлинику, спорткомплекс, офисы и магазины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика