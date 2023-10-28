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28 октября, 10:15

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Москвичи старшего поколения стали чаще получать городские услуги в онлайн-формате

Москвичи старшего поколения стали чаще получать городские услуги в онлайн-формате

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Москвичи старшего поколения все чаще получают городские услуги в онлайн-формате. Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, сегодня порталом mos.ru пользуются более трех миллионов человек старше 55 лет.

При этом только за последние три года количество таких пользователей увеличилось в три раза. Люди старшего возраста решают многие ежедневные вопросы, от записи к врачу до бронирования книг, не выходя из дома. Для тех, кому по той или иной причине сложно разобраться в онлайн-сервисах, в городе проходят бесплатные занятия, на которых специалисты помогают осваивать востребованные ресурсы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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