Собянин подвел итоги благоустройства территорий Москвы в 2022 году

Сергей Собянин подвел итоги по благоустройству в столице. Уже обновили более 60 улиц, в том числе в районах Арбат и Хамовники. Сделали ремонт в Басманном и Красносельском районах. Там, на Новорязанской улице, вскоре появится новое общественное пространство рядом с будущим музеем под названием "Московский транспорт".

Перемены также есть в парках "Покровское-Стрешнево", "Кусково", Битцевском лесу, Щукинском парке и Всехсвятской роще. В выборе территорий участвовали москвичи, голосовавшие на портале "Активный гражданин".

Продолжается благоустройство и набережных. Теперь есть комфортный пешеходный маршрут от набережных у комплекса "Москва-Сити" и спорткомплекса "Лужники" через исторический центр до парка "Сокольники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.