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Собянин подвел итоги благоустройства территорий Москвы и обновления поликлиник в 2022 году

Собянин подвел итоги благоустройства территорий Москвы и обновления поликлиник в 2022 году

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В Москве подвели итоги благоустройства городских территорий и модернизации поликлиник в этом году. Сергей Собянин заявил, что привели в порядок 66 зданий медучреждений общей площадью в сотни тысяч квадратных метров.

Работы еще продолжаются. Часть работ закончат в этом году, а также есть проекты, которые рассчитаны на следующий годы.

"Новый московский стандарт поликлиник" – это городская программа. В основном она касается зданий, которые строили 50–70 лет назад. Их полностью обновляют – от фундамента до крыши. Всего за время действия программы реконструируют более 200 поликлиник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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