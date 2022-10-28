Собянин заявил, что технический запуск БКЛ метро проведут в 2022 году

Сергей Собянин сообщил, что Большую кольцевую линию метро откроют в 2023 году, а в этом проведут технический запуск. Об этом мэр рассказал в ходе проведения личного приема граждан в администрации президента.

Жители города пришли, чтобы задать вопросы районного и общегородского масштаба. Например, Ольга Никульникова из района Выхино обратилась к мэру с просьбой о строительстве подземного пешеходного перехода через Лермонтовский проспект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.