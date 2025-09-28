Форма поиска по сайту

28 сентября, 15:30

Собянин: театры и культбригада Москонцерта поддерживают бойцов СВО

Собянин: театры и культбригада Москонцерта поддерживают бойцов СВО

Московские театры и культбригада Москонцерта постоянно поддерживают бойцов СВО и их семьи. Об этом рассказал на своей странице в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, за этот год состоялось 20 выездов в зону боевых действий, на погранзаставы, в госпитали и военные части по всей стране. Этим летом "Ведогонь-театр" и Театр имени Моссовета приезжали со спектаклями в Курскую и Белгородскую области. Артисты поднимают бойцам настроение, помогают пережить тяжелые моменты. Они часто выступают перед детьми в новых регионах и в пунктах временного проживания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

