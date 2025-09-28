Форма поиска по сайту

28 сентября, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет

Собянин: центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет

Крупнейший центр спорта и образования "Самбо-70" отмечает 55-летие. Спортсменов на своей странице в MAX поздравил Сергей Собянин.

По словам мэра, за годы работы тренеры центра подготовили больше 50 тысяч воспитанников, среди них почти 2 тысячи тысячи мастеров спорта, выпускники центра – олимпийские чемпионы и призеры международных первенств. На данный момент больше 12 тысяч человек проходят подготовку в центре по 22 видам спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыспортгородвидеоРоман Карлов

