28 сентября, 09:30Новости
Собянин: 14 объектов культурного наследия Москвы будут отреставрированы в 2024 году
14 жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, будут отреставрированы в Москве в 2024 году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
По словам мэра, город выделит на эти цели специальные субсидии. Так, реставрация будет проведена в знаменитом доме артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Он был построен в 1935 году архитектором Алексеем Щусевым.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.