Собянин: 14 объектов культурного наследия Москвы будут отреставрированы в 2024 году

14 жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, будут отреставрированы в Москве в 2024 году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, город выделит на эти цели специальные субсидии. Так, реставрация будет проведена в знаменитом доме артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Он был построен в 1935 году архитектором Алексеем Щусевым.

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