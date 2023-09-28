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Новости

28 сентября, 20:00

Новости

В Москве запустили производство препарата для лечения онкозаболеваний

В Москве запустили производство препарата для лечения онкозаболеваний

Новости часа: зоны для отдыха и занятий спортом создали у прудов-регуляторов в Марьине

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин сообщил, что около 12 млн туристов посетили столицу за лето

Собянин: доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

Новости часа: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Новости часа: Собянин рассказал о программах, которые реализуют в столице

Собянин: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Собянин сообщил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

Новости часа: Собянин заявил о необходимости пересмотреть планы с учетом текущих вызовов

В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов в мире. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, на ранних стадиях этот метод может заменить хирургию.

Скульптуру "Принцесса Турандот" на Арбате второй раз за месяц сломал дебошир. Взобраться туда решил нетрезвый прохожий. Теперь его ищет полиция.

За три недели после запуска движение по проспекту Багратиона столичные дороги заметно разгрузились. Открытие магистрали улучшило движение в районе Делового центра и "Москва-Сити". Сколько автомобилистов уже проехали по северному дублеру Кутузовского проспекта? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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