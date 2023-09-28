В Москве запустили производство препарата для лечения онкозаболеваний

В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов в мире. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, на ранних стадиях этот метод может заменить хирургию.

Скульптуру "Принцесса Турандот" на Арбате второй раз за месяц сломал дебошир. Взобраться туда решил нетрезвый прохожий. Теперь его ищет полиция.

За три недели после запуска движение по проспекту Багратиона столичные дороги заметно разгрузились. Открытие магистрали улучшило движение в районе Делового центра и "Москва-Сити". Сколько автомобилистов уже проехали по северному дублеру Кутузовского проспекта? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.