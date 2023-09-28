Новости часа: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы на территории у 16 прудов-регуляторов в Марьине завершили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Почти восемь тысяч объектов недвижимости выкупил малый бизнес у города за 10 лет. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

До семи баллов обещают на московских дорогах вечером в четверг, 28 сентября. Таков прогноз ЦОДД.