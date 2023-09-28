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Новости

28 сентября, 17:30

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Новости часа: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Новости часа: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Новости часа: Собянин рассказал о программах, которые реализуют в столице

Собянин: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Собянин сообщил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

Новости часа: Собянин заявил о необходимости пересмотреть планы с учетом текущих вызовов

Доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет – Собянин

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Новости часа: перечисления Москвы в федеральный бюджет за 12 лет увеличились в 4 раза

Доходы Москвы увеличились в 3,2 раза за 12 лет – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы на территории у 16 прудов-регуляторов в Марьине завершили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Почти восемь тысяч объектов недвижимости выкупил малый бизнес у города за 10 лет. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

До семи баллов обещают на московских дорогах вечером в четверг, 28 сентября. Таков прогноз ЦОДД.

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