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Новости

28 сентября, 13:45

Экономика

Новости часа: доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет

Новости часа: доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет

Новости часа: Собянин сообщил о планах создания рабочих мест в Сосенском и Метрогородке

Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики на финансовом форуме

Новости часа: Собянин рассказал о новом препарате против онкологии

Новости часа: уникальный препарат для лечения онкологии начали выпускать в Москве

Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Собянин заявил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

Новости часа: южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом

Собянин заявил, что южная рокада готова больше чем на 85%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет. Об этом заявил Сергей Собянин.

Второй регулярный речной маршрут "ЗИЛ – Печатники" скоро начнет работу. Об этом рассказал Дептранс.

Расписание ряда поездов МЦД-4 и Горьковского направления МЖД изменится с 4 октября до 10 декабря. Корректировки связаны с необходимостью проведения работ по реконструкции третьей платформы на станции Железнодорожная.

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