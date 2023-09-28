Новости часа: доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет. Об этом заявил Сергей Собянин.

Второй регулярный речной маршрут "ЗИЛ – Печатники" скоро начнет работу. Об этом рассказал Дептранс.

Расписание ряда поездов МЦД-4 и Горьковского направления МЖД изменится с 4 октября до 10 декабря. Корректировки связаны с необходимостью проведения работ по реконструкции третьей платформы на станции Железнодорожная.