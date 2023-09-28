Новости часа: Собянин сообщил о планах создания рабочих мест в Сосенском и Метрогородке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые рабочие места появятся в Метрогородке и Сосенском после открытия школы, детского сада и офисов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Бережковской набережной обновили асфальт. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 30 сентября и 1 октября. Отмечается, что ограничения будут введены из-за ремонта пути на станции Перерва.