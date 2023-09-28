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Новости

28 сентября, 13:00

Город

Новости часа: Собянин сообщил о планах создания рабочих мест в Сосенском и Метрогородке

Новости часа: Собянин сообщил о планах создания рабочих мест в Сосенском и Метрогородке

Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики на финансовом форуме

Новости часа: Собянин рассказал о новом препарате против онкологии

Новости часа: уникальный препарат для лечения онкологии начали выпускать в Москве

Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Собянин заявил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

Новости часа: южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом

Собянин заявил, что южная рокада готова больше чем на 85%

Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые рабочие места появятся в Метрогородке и Сосенском после открытия школы, детского сада и офисов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Бережковской набережной обновили асфальт. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 30 сентября и 1 октября. Отмечается, что ограничения будут введены из-за ремонта пути на станции Перерва.

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