28 сентября, 13:00Город
Новости часа: Собянин сообщил о планах создания рабочих мест в Сосенском и Метрогородке
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые рабочие места появятся в Метрогородке и Сосенском после открытия школы, детского сада и офисов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
На Бережковской набережной обновили асфальт. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 30 сентября и 1 октября. Отмечается, что ограничения будут введены из-за ремонта пути на станции Перерва.