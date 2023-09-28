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28 сентября, 12:45

Экономика

Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики на финансовом форуме

Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики на финансовом форуме

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В Москве, в ЦВЗ "Манеж", началось пленарное заседание VII Московского финансового форума. Это площадка для обсуждения финансовой и бюджетной политики государства, актуальных вопросов развития отечественного финансового сектора.

Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики. Он отметил работу столичных властей в течение последних трех лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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