Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новом препарате против онкологии

Новости часа: Собянин рассказал о новом препарате против онкологии

Новости часа: уникальный препарат для лечения онкологии начали выпускать в Москве

Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Собянин заявил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

Новости часа: южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом

Собянин заявил, что южная рокада готова больше чем на 85%

Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируют открыть в январе

Собянин: автозавод "Москвич" получит статус промышленного комплекса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая разработка столичной компании для лечения онкологии не имеет зарубежных аналогов. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пятый дом по реновации передали под заселение в Дмитровском районе Москвы. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Бабье лето в Москве закончится в воскресенье, 1 октября. О погодных условиях предупредили столичные синоптики.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородреновацияобществопогодавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика