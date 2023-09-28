Новости часа: Собянин рассказал о новом препарате против онкологии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая разработка столичной компании для лечения онкологии не имеет зарубежных аналогов. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пятый дом по реновации передали под заселение в Дмитровском районе Москвы. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Бабье лето в Москве закончится в воскресенье, 1 октября. О погодных условиях предупредили столичные синоптики.