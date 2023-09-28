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Новости

28 сентября, 12:00

Город

Новости часа: уникальный препарат для лечения онкологии начали выпускать в Москве

Новости часа: уникальный препарат для лечения онкологии начали выпускать в Москве

Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Собянин заявил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

Новости часа: южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом

Собянин заявил, что южная рокада готова больше чем на 85%

Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируют открыть в январе

Собянин: автозавод "Москвич" получит статус промышленного комплекса

Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальный препарат для лечения онкологии с помощью света начали выпускать в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Интервалы движения на 10 маршрутах наземного транспорта сократили в столице с начала осени. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На Пречистенской набережной появилась парковка на 20 автомобилей. Об этом заявила госинспекция по недвижимости.

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