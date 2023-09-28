Новости часа: уникальный препарат для лечения онкологии начали выпускать в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальный препарат для лечения онкологии с помощью света начали выпускать в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Интервалы движения на 10 маршрутах наземного транспорта сократили в столице с начала осени. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На Пречистенской набережной появилась парковка на 20 автомобилей. Об этом заявила госинспекция по недвижимости.