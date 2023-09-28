28 сентября, 11:30Город
Новости часа: южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 850 километров воздушных линий убрали под землю по программе "Чистое небо" в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Речные маршруты "Северный", "Исторический" и "Круговой" вошли в топ популярных в Москве летом. Это данные Дептранса.