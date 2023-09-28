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Новости

28 сентября, 11:30

Город

Новости часа: южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

Новости часа: южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом

Собянин заявил, что южная рокада готова больше чем на 85%

Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируют открыть в январе

Собянин: автозавод "Москвич" получит статус промышленного комплекса

Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Новости часа: в Москве ведется строительство новых корпусов городских стационаров

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Собянин: новый корпус ГКБ № 31 им академика Савельевой планируется открыть в январе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 850 километров воздушных линий убрали под землю по программе "Чистое небо" в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Речные маршруты "Северный", "Исторический" и "Круговой" вошли в топ популярных в Москве летом. Это данные Дептранса.

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