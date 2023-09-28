Собянин заявил, что южная рокада готова больше чем на 85%

Строительство южной рокады завершено более чем на 85%. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Уже построено 32,5 километра дорог, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов. Еще четыре участка находятся в работе. Это отрезки от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, от улицы Подольской до Курьяновской набережной, от Марьинского Парка до МКАД и на пересечении кольцевой дороги с улицами Верхние Поля и Капотня.

Южная рокада свяжет четыре округа и 24 района столицы с населением более 2,5 миллиона человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.