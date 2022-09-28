Новости часа: в Москве дополнительно проверили мобилизационные повестки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве дополнительно проверили мобилизационные повестки. Сергей Собянин сообщил, что повестки, выписанные по неверным данным, стали отзывать.

Также мэр города рассказал, что в военкоматах столицы создали специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Заезд транспорта в Северную Осетию ограничен из-за ситуации на границе РФ с Грузией. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.