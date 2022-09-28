Собянин рассказал о создании в военкоматах групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва

В Москве дополнительно проверили мобилизационные повестки. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Сотрудники военкоматов уточнили учетные данные военнообязанных из-за жалоб. Извещения об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных сведений, уже разослали.

Для оперативного рассмотрения жалоб москвичей по поводу повесток открыли специальный канал на линиях 122 и по номеру 8 (495) 777-77-77. Работу по проверке будут вести на постоянной основе, отметил мэр столицы.

Кроме того, в военкоматах создали специальные группы по рассмотрению жалоб по вопросам призыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.