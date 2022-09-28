Собянин рассказал о рассылке уведомлений об отзыве повесток, которые выписали ошибочно

Военкоматы Москвы отправили уведомление об отзыве повесток, которые были ошибочно выписаны. Об этом заявил Сергей Собянин.

Сотрудники военкоматов провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных из-за жалоб, подчеркнул мэр Москвы.