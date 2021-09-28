Московские спортсмены – победители и призеры Паралимпиады получат призовые выплаты

Москва выплатит призовые чемпионам и медалистам Паралимпиады в Токио. Постановление подписал Сергей Собянин.

Призовые для тех, кто выиграл золото, составят 4 миллиона рублей. Для серебряных призеров – 2,5 миллиона рублей, а для бронзовых – 1,7 миллиона рублей.

Тренеры, которые работали со спортсменами, получат 50% от этих сумм.

Всего москвичи принесли российской паралимпийской команде 23 медали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.