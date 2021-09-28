Собянин встретился с представителями гостиничной отрасли Москвы

Сергей Собянин встретился с представителями гостиничной отрасли столицы и поздравил их с Днем туризма.

Мэр поблагодарил отельеров за размещение медиков, которые работают с коронавирусом. А также отметил, что, несмотря на сложности пандемии, столица продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России.

В первом полугодии 2021 года в Москве побывали 13,5 миллиона туристов. Они приносят солидный доход в городской бюджет, отметил мэр.

Всего за 10 лет в городе построили более 60 отелей. Их среднегодовая загрузка достигала 77%. Но из-за пандемии коронавируса часть гостиниц закрылась, заполняемость упала до 40%.

При этом возрос поток внутреннего туризма, что поддержало бизнес в сложные времена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.