Собянин продлил срок выдачи наборов "С заботой о здоровье" до конца года

Бонусы за прививку будут действовать до конца года. В Москве продлили срок выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье" до 31 декабря. Распоряжение подписал Сергей Собянин.

Цель программы – стимулировать вакцинацию пожилых москвичей. Подарочный набор могут получить жители старше 65 лет, которые до конца года сделают прививку первым компонентом, а затем завершат вакцинацию.

В набор "С заботой о здоровье" входят приборы для измерения пульса и давления, а также таблетница, витамины, косметика, антибактериальный гель и медицинские маски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.