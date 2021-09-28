Собянин выделил почти 700 млн рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса

Правительство Москвы выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Почти 700 миллионов рублей будет направлено на заготовку плазмы, необходимой для лечения. Постановление подписал Сергей Собянин.

Деньги пойдут на создание хранилищ для донорской крови, переработку плазмы для производства лекарства "Ковид-глобулин" и выплаты донорам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.