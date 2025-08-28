Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: впервые примерно половина московских 9-классников поступили в колледжи

Впервые около половины московских школьников после 9-го класса выбрали среднее профессиональное образование. Об этом рассказал Сергей Собянин на ежегодном педагогическом совете.

Мэр отметил, что рынок труда в России на 70% требует молодых специалистов именно со средним профессиональным образованием.

Уже почти две трети образовательных программ колледжей модернизированы, чтобы большая часть времени обучения приходилась на практические занятия. Столичные власти планируют в следующем году начать строительство флагманских колледжей мирового уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

