Сергей Собянин сообщил о росте оборота пищевой промышленности Москвы

За первые шесть месяцев 2025 года в Москве значительно вырос оборот пищевой промышленности. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, выручка компаний приблизилась к 500 миллиардам рублей, что больше на 15% по сравнению с показателями 2024 года. Экспорт пищевой продукции вырос на 19%. В тройке лидеров находятся производители мясных продуктов, хлебобулочных изделий и напитков.

